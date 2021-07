Dreigen met brandstichting op piratenzender: boete

di 06 juli 2021 11.15 uur

LEEUWARDEN - Een uitspraak tijdens een radio-uitzending van de Piraten Combinatie Damwâld kwam een 34-jarige inwoner van Damwâld duur te staan. Medio januari zei hij dat met een paar jerrycans benzine niet alleen een zorgboerderij in Kollumerzwaag 'yn de fik’ moest, maar de eigenaar ook.

Dinsdag zat de Damwâldster tegenover politierechter Gustaaf Wijnands, op verdenking van bedreiging met brandstichting dan wel met zware mishandeling.

Langlopend conflict

De uitingen van de verdachte kwamen voort uit een langlopend conflict met de stichting achter de zorgboerderij. De man was het er niet mee eens hoe de stichting in het verleden is omgesprongen met familieleden.

Excuus aangeboden

Tijdens een uitzending op 13 januari spuide de Damwâldster zijn gal. Kennissen hadden de eigenaar van de boerderij vervolgens ingeseind. Achteraf had het allemaal niet zo gemoeten, vertelde de verdachte. Hij heeft zijn excuus aangeboden. De eigenaar zou geantwoord hebben dat hij het alweer was vergeten. "Ik heb me een beetje mee laten sleuren, het was niet gemeend", aldus de verdachte.

Geen vrijspraak

Officier van justitie Tjerk Buma sprak van "een behoorlijk ernstige bedreiging". Hij eiste een werkstraf van 40 uur plus 40 uur voorwaardelijk. De rechter maakte er een boete van 500 euro van. Advocate Van Onna had betoogd dat bij de verdachte de opzet om de boel in brand te steken ontbrak en hij om die reden moest worden vrijgesproken. Die vlieger ging niet op, oordeelde de rechter. "Het gaat erom hoe de ander het ervaart".