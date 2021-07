Bestelbus botst op boom in De Wilgen

di 06 juli 2021 10.46 uur

DE WILGEN - Aan de Biskopwei in De Wilgen is dinsdagochtend de bestuurder van een bestelbus tegen een boom gereden. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt.

De bestelbus liep forse schade op. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto is na de aanrijding verplaatst naar een berm, waar hij later wordt geborgen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

