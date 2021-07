F-16's nemen afscheid van Friesland met 'fly by'

ma 05 juli 2021 16.19 uur

LEEUWARDEN - Vliegbasis Leeuwarden heeft maandag alsnog afscheid genomen van de F-16's. De toestellen waren sinds 1979 gestationeerd in Friesland. Om 10.45 uur gingen de kisten de lucht in om een fly by te maken. Daarna zijn ze naar hun nieuwe 'thuis' gevlogen in Volkel.

Het afscheid stond eerder gepland voor donderdag. Het evenement werd toen afgeblazen vanwege het incident met een Belgische F-16.