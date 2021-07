Zonnig en gezellig Open Sluis Weekend

ma 05 juli 2021 11.45 uur

DRACHTEN - De zomereditie van het Open Sluis weekend in de Sluisfabriek in Drachten is zonnig en gezellig verlopen. Donderdag tot en met zondag waren de deuren van voormalige Sluis machinefabriek open voor bezoekers. Zo waren er binnen gastexposities van Mirjam Engelberts en Rina Hellinga en buiten waren er diverse optredens.

De exposities waren in de grote hal. Uiteraard waren de exposanten ook zelf aanwezig om de verhalen te vertellen achter hun werken aan de mensen die daar behoefte aan hadden. Maar ook de makers in de hallen en de kantoorvleugel waren aanwezig om te laten zien waar zij mee bezig zijn. Men kon een kijkje nemen in de ateliers, werkplaatsen en studio's overal in de fabriek.

Tijdens het weekend werden er in de podiumtent die buiten op de parkeerplaats stond optredens gegeven. In een mini-festival setting konden mensen zaterdag genieten van Big Band Drachten en daarna singer-songwriter Amarens de Boer. Zondag was de eer aan Botas & Beaupants opgevolgd door Good Stuff.

De Sluisfabriek in Drachten werd tot eind jaren 90 gebruikt als machinefabriek. Nadat het bedrijf Sluis Machinefabrieken in 1998 failliet ging werd het gebouw gebruikt als autobussen museum door Jan Hofstra. Inmiddels fungeert de fabriek als ontmoetings- en broedplaats waar nieuwe initiatieven en ideeën mogelijk worden gemaakt. Stichting Craftwurk is, onder leiding van Trea Westra, de drijfende kracht achter deze nieuwe invulling van de oude fabriek.

De volgende editie van het Open Sluis weekend zal aan het einde van de zomer plaatsvinden. Wanneer precies zal bekend worden gemaakt op Instagram en Facebook van de Sluisfabriek.

FOTONIEUWS