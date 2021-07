Garipers winnaar van 'Bijzonder biodiverse tuin'

ma 05 juli 2021 11.29 uur

GARYP - De tuin van Klaas en Grietje Struiksma uit Garyp is uitgeroepen tot meest 'Bijzonder biodiverse tuin’ van de gemeente Tytsjerksteradiel. De jury van Stichting Steenbreek ging de afgelopen weken op bezoek bij vier tuinen die waren geselecteerd uit de vele aanmeldingen.

De tuin van het echtpaar Struiksma kreeg 24 van de 25 punten. Vooral het aantal dieren dat afkomt op de inheemse planten en bomen was een plus voor de jury. "Het gonst van het leven in deze tuin!" vertelt tuinspecialist en jurylid Nienke Plantinga van Stichting Steenbreek. "Ik zag bijen en vlinders, nesten van koolmezen, duiven en zwaluwen en zelfs een mol."

1.200 inheemse bomen

Klaas en Grietje wonen in een boerderij met 1,5 hectare grond. Na de verbouw van de boerderij naar woonhuis gingen ze aan de slag met de tuin. Ze plaatsten er maar liefst 1.200 inheemse bomen. Dit trekt vooral veel vogels aan. "Er zitten veel in de boomwallen", zegt de veraste winnaar. "Ik ben zeer blij met deze titel, maar ik wil vooral genieten van al het leven op mijn erf."

Wethouder Bouwman is onder de indruk: "Prachtig zo'n groot erf met bomen en bloemen. Een terechte winnaar van de titel meest biodiverse tuin!"

Goede ideeën

Eind maart deden de wethouders Tytsy Willemsma en Andries Bouwman een oproep om zich aan te melden voor deze verkiezing om zo aandacht te vragen voor biodiversiteit. Dit leverde vele en mooie verhalen op van enthousiaste tuinliefhebbers.

Biodiversiteit is belangrijk voor het voortbestaan van dieren en planten, maar is ook gezond voor mensen. "In tún mei bioferskaat leveret in wichtige bydrage oan it duorsum meitsjen fan de buert. De dielnimmers ha goede ideeën oandroegen hoe om te gean mei grien yn har eigen wenkrite", zegt wethouder Willemsma.

Uitslag

Met slechts één punt minder eindigde Marijs de Gooijer uit Hurdegaryp op de tweede plaats (23 punten). Ook in haar tuin waren veel vogels te zien. Atsie Boersma uit Eastermar kreeg 22 punten voor haar tuin met cavia's. 20 punten waren er voor de tuin van Jan Hooghiemstra uit Tytsjerk. Alle genomineerden ontvangen het boek Avontuurlijk tuinieren.

Steenbreek

De stichting Steenbreek zet zich voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Hiervoor organiseren zij diverse campagnes om onder andere de biodiversiteit te vergroten. Tytsjerksteradiel is sinds kort partner van Steenbreek.

Week van de Groene Tuin

Deze zoektocht is onderdeel van de Week van de Groene Tuin (30 maart t/m 5 april), een initiatief van Stichting Steenbreek, NL Greenlabel, Tuinbranche Nederland en de Tuinen van Appeltern.