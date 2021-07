Lintje voor paardenman Tabe Annema uit Boelenslaan

ma 05 juli 2021 11.00 uur

DROGEHAM - Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte zaterdag een koninklijke onderscheiding uit in Drogeham. De heer Tabe Annema uit Boelenslaan werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Brouwer decoreerde tijdens een onderlinge wedstrijd van de Survento Ruters bij HJ Stables.

De 71-jarige heer Annema is onderscheiden voor zijn vrijwillige verdiensten voor de samenleving. Al ruim 25 jaar zet hij zich in, met name voor de paardensport. "Tabe Annema is altijd positief, verbindend en enthousiasmerend", sprak de burgemeester. "Een onmisbare kracht om een team vrijwilligers jarenlang bij elkaar te houden."

Paardensport

Vele jaren was Annema lid van Rijvereniging Trynwâlden, waar zijn kinderen pony en paard reden. Hij heeft tien jaar in de wedstrijdcommissie van de vereniging gezeten, later werd hij voorzitter. Decorandus is sinds mensenheugenis aan de paardendagen Driesum/Wouterswoude verbonden. Hij trad op als speaker en ring- en spelmeester bij het evenement.

Ook de Survento Ruters en het Concours Hippique van Burgum mochten op de steun van Annema rekenen. Sinds 2005 is hij voorzitter van de paardensportvereniging van Surhuisterveen. Voor CH Burgum was hij jarenlang voorzitter van het concours. Tabe Annema leidde daarbij een team van meer dan 50 vrijwilligers. Op het paardenevenement in Burgum fungeerde hij op het concours ook vaak als ringmeester en speaker. Na zijn bestuursperiode doet hij dit nog steeds voor het Concours Hippique in Burgum.

Annema is ook bestuurslid bij een geitenfokvereniging geweest en sinds 2019 Kringvoorzitter van de KNHS. Voor deze functie is hij gevraagd vanwege zijn jarenlange ervaring en vrijwillige inzet voor de paardensportwereld in Noordoost Friesland.

