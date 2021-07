Huis vd maand: Groningerstraat 47 te Surhuisterveen

ma 05 juli 2021 10.30 uur

SURHUISTERVEEN - Klussers opgelet! Dit grote bedrijfsgebouw met woning is overladen met potentie. Zo kan het geheel gebruikt worden als bedrijf met wonen, maar is er ook een mogelijkheid om een bestemmingswijziging aan te vragen naar een andere (woon)bestemming.

De woning en het bedrijfsdeel dienen gerenoveerd te worden en zijn in eenvoudige, verouderde staat. Het geheel is kadastraal ca. 1.030 m2 groot en voorzien van grote opslag en garageruimtes.

De karakteristieke woning is uitgebouwd met slaapmogelijkheden, een badkamer en bergruimte op de begane grond. Ook is de woonkamer uitgebouwd middels een serre. Tevens zijn er op de 1e etage 3 ruime slaapkamers met bergruimte aanwezig én meerdere zolder- /vlizoruimtes.

Surhuisterveen heeft een groot en breed winkelaanbod, ook is er genoeg te beleven met vele dag- en avondhoreca en heeft Surhuisterveen het grootste aanbod van gespecialiseerde autobedrijven van heel Nood-Nederland.

Ook beschikt Surhuisterveen over een zeer actieve winkeliersvereniging, welke tal van activiteiten als wielerrondes, food festivals en grootse modeshows organiseert. Tevens is Surhuisterveen zeer centraal gelegen aan de A7 én de Wâldwei richting Leeuwarden en Drachten.

Is uw interesse gewekt en ziet u uw bedrijf zich hier vestigen, of wilt u meer weten over de mogelijkheden van bijvoorbeeld de bestemming? Bel dan nu voor een afspraak! Klik hier voor meer informatie over dit geheel.