Eerst Staalkrachtig magazine overhandigd

ma 05 juli 2021 09.57 uur

DAMWâLD - Voor het projectbureau van QOP werd vrijdag het eerste Staalkrachtig magazine overhandigd aan Jan Haakma, van QOP. Het magazine, dat in een oplage van 7.500 exemplaren verschijnt, heeft net als een bijbehorende campagne op social media als doel om jongeren te interesseren voor een baan in de metaaltechniek. Het magazine wordt verspreid via het onderwijs aan specifieke groepen, wordt op een aantal punten in de regio neergelegd en is online beschikbaar via www.staalkrachtig.nl.

Mogelijkheden dichtbij

Wytse Pyt de Jager van DOKCOM Media was de initiatiefnemer van het project en overhandigde het eerste exemplaar. "Het project kwam dankzij een subsidie vanuit de versnellingsagenda Noardeast-Fryslan in een stroomversnelling. Een heel aantal bedrijven haakten aan en laten zien waar ze voor staan. Door te laten zien hoe veelzijdig de mogelijkheden heel dichtbij huis zijn, willen we iedereen motiveren om ook voor een staalkrachtige toekomst te kiezen", vertelt hij. "Mijn studie elektrotechniek heb ik nooit afgemaakt, omdat ik al met een been in het communicatie vak stond en een opleiding in die richting op dat moment beter paste. Als ik zie aan welke projecten de medewerkers werken, dan is dat fantastisch om te zien. En dan hebben we lang nog niet alles in beeld."

Ook meisjes en vrouwen in beeld

In het magazine komen zowel de deelnemende bedrijven aan het woord, als jongeren die in de regio bij staalbedrijven werken. "Bij het maken van Dokkum Magazine viel me op dat er in deze regio veel bedrijven zijn die 'iets’ met metaal doen. Dat was de aanleiding om het projectplan 'Staalkrachtig Noardeast-Fryslân’ te schrijven", vertelt de initiatiefnemer. Het laat vooral ook de verrassende en veelzijdige kant zien die staalbedrijven bieden. "Wat ik zelf ook erg leuk vind is om de verschillende jonge vrouwen in beeld te hebben die in de metaaltechniek werkzaam zijn. We hopen natuurlijk dat dit jonge meisjes inspireert om voor een toekomst in de techniek in Noardeast-Fryslân te kiezen", aldus de Jager. Jan Haakma van Qop is eveneens blij met het resultaat: "Dit past helemaal bij het doel van de versnellingsagenda: het imago van de staalsector in de regio verbeteren", zegt hij.