Beschonken scooterrijder onderuit op Trekweg

zo 04 juli 2021 20.56 uur

KOLLUM - Een scooterrijder is zondagavond onderuit gegaan op de Trekweg (N910) bij Kollum. Volgens getuigen slingerde de man met zijn scooter over de weg.

De man kwam met zijn scooter in de berm ten val. Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse. De scooter werd geborgen bij een omwonende. De scooterrijder raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door agenten werd bij scooterrijder een blaastest afgenomen, hij bleek onder invloed van alcohol te hebben gereden.

