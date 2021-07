Boartersplak De Breedte officieel geopend

zo 04 juli 2021 15.19 uur

DE FALOM - Wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel heeft zaterdagmiddag Boartersplak De Breedte in De Falom officieel geopend. De opening werd verzorgd door Janke Griet Elzinga die met Alie Prins, Ymkje de Boer, Jitske de Roos het hart vormden om de speeltuin te realiseren. Ze zijn er jaren mee bezig geweest.

De speeltuin kwam mede tot stand dankzij veel vrijwilligers. De Falom kreeg van wethouder Wielstra als cadeau een rode beukenboom. Deze werd gelijk gepland. Voor de kinderen was er als cadeau een clown. Deze zat verstopt in een groot kado in de speeltuin.

FOTONIEUWS