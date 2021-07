Klimaatprobleem: ambtenaren vatten kou

zo 04 juli 2021 15.15 uur

BURGUM - Er moet voor 300.000 euro geïnvesteerd worden in het gemeentehuis in Burgum. Het verwarmen en koelen van de kantoren gaat niet goed. Ambtenaren klagen al langere tijd. Vooral in de zomer ervaren de medewerkers veel tocht en kouval waardoor ze zelfs kou vatten of ziek worden.

In de afgelopen jaren zijn er al meerdere bouw- en installatietechnische gebreken vastgesteld. Een tweetal gebreken inzake brandveiligheid en de nooduitgangen wordt nog dit jaar opgepakt. Het klimaatprobleem is in 2022 aan de beurt.

Frisse lucht

Het huidige ventilatiesysteem in het gemeentehuis is dusdanig slecht dat de veiligheid en gezondheid van de ambtenaren in gevaar zou komen. Het systeem is slecht aangebracht en zorgt voor te veel luchtcirculatie en op andere plekken is er weer te weinig frisse lucht.

Broeikas

Uit een inventarisatie van de gemeente Tytsjerksteradiel is duidelijk geworden dat de basis van het gebouw niet in orde is. Door slechte isolatie en door een vliesgevel, die in de zomer als broeikas fungeert, moet er in de winter te veel verwarmd en in de zomer veel te veel gekoeld worden. Het koelen zorgt voor de kouval en tochtklachten.

170.000 euro

De aanleg van een nieuw ventilatiesysteem is begroot op zo'n 170.000 euro. Dit bedrag is een schatting omdat de gemeente nog niet weet hoe het probleem opgelost moet worden. Ook moet het nieuwe systeem 'coronaproof' zijn. Bovendien zorgt de gekozen oplossing niet voor het onderliggende probleem van isolatie- en gevelproblematiek. Deze wordt niet opgelost met alleen een nieuw ventilatiesysteem.

Voor de aanpak van de brandcompartimentering (€ 81.000) en aanpassing vluchtweg aanduidingen en noodverlichting (€ 48.000) is bij de begrotingswijzigingen van juli 2021 een krediet aangevraagd van € 129.000.

