BSA Club bezoekt oldtimermuseum Metslawier

za 03 juli 2021 22.55 uur

METSLAWIER - Zaterdagmiddag hebben zo'n 40 leden van de BSA club op hun motor het oldtimermuseum van De Veteraan in Metslawier bezocht.

De club hield een ongeorganiseerd weekend op een camping in het Groninger Pieterburen. Jelle van Keimpema kon één van de leden en hij bood hun aan om in zijn museum koffie en een gevulde koek te komen halen. Zo gebeurde het dat er rond 13.00 uur zo'n 40 prachtige BSA motoren en een BSA auto door Metslawier reden en hun motoren parkeerden bij De Veteraan.

Hoewel ze voor koffie en een koek kwamen, kwamen ze eigenlijk in een snoepwinkel terecht, want de mensen keken hun ogen uit in het museum van Jelle van Keimpema. Na het nuttigen van de koffie en de koek, werd het tijd om de reis te vervolgen. In Dokkum zou het gezelschap nog een ijsje halen om vervolgens naar Lauwersoog te rijden om een visje te nuttigen.

De avond zou in Pieterburen besloten worden met een barbeque. Zondag vertrekt de groep naar Noordpolderzijl om daar koffie met gebak te halen, waarna de mensen, die uit het hele land komen, weer huiswaarts keren.

FOTONIEUWS