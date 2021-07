Bediening brug Aldtsjerk moet intuïtiever worden

za 03 juli 2021 16.05 uur

ALDTSJERK - De bediening van de brug van Aldtsjerk laat te wensen over. De gemeente heeft voor 2022 een bedrag van 25.000 euro gereserveerd om de bediening intuïtiever te maken voor bootjevaarders. Buurtbewoners moeten nu regelmatig te hulp schieten omdat de bediening niet duidelijk is.

De brug van Aldtsjerk is een zogenaamde zelfbedieningsbrug. De toeristen die per boot willen passeren, snappen niet altijd hoe de brug werkt. Voor buitenlandse toeristen, die steeds vaker Friesland bezoeken, is het nog lastiger omdat er alleen een Nederlandtalige tekst op staat.

Pictogrammen

De gemeente Tytsjerksteradiel wil nu het bedieningspaneel voorzien van duidelijke teksten en pictogrammen. Ook moeten overbodige zaken verdwijnen. Er staan nu nog waarschuwingslampjes en aanwijzingen op het paneel met betrekking tot de lijnbussen die al een tijdje niet meer door het dorp rijden.

Hoe één en ander er precies uit komt te zien, moet in 2022 uitgewerkt worden. De investering wordt betaald via de Algemene Reserve.

