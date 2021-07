Vijf geslaagdenlasopleiding van het project Beurtschip

vr 02 juli 2021 19.37 uur

DROGEHAM - Vier kandidaten van het project Beurtschip-lasopleiding ontvingen vanochtend hun lasdiploma van de wethouders Harjan Bruining (gemeente Achtkarspelen) en Gelbrig Hoekstra (gemeente Tytsjerksteradiel). De vijfde kandidaat kon vanwege haar werk niet aanwezig zijn bij de feestelijke diploma-uitreiking. Zij krijgt haar diploma vanavond thuis van wethouder Bruining.

Ondanks corona kon project Beurtschip-lasopleiding doorgaan met het werken aan de tjalk en de lasopleidingen. Wel waren er minder deelnemers dan vorige jaren. De geslaagden van deze periode zijn: Samantha van der Veen, Patrick van der Molen, Yeffrey Dootjes, Abdullahi Jeylani en Sabah Shkur. Alle deelnemers stromen door naar een betaalde baan of een combinatie van werken en leren.

Het project Beurtschip-lasopleiding is eind 2015 gestart en is voor deelnemers een goede stap naar betaald werk. De opleiding biedt maatwerk voor de deelnemers. Tussen januari 2020 en juni 2021 hebben 20 deelnemers één of meerdere lasdiploma's behaald.

