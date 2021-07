Twijzelerheide krijgt fietspad naar N355

vr 02 juli 2021 16.10 uur

TWIJZELERHEIDE - De gemeente Achtkarspelen is van plan om een fietspad aan te leggen vanuit Twijzelerheide naar de kruising met de N355. In de Kadernota 2022-2025 wordt een bedrag van 180.000 euro als investering genoemd. Met het geld moet ook de aankoop van de grond geregeld worden. Het fietspad moet in 2022 worden gerealiseerd.

Op dit moment moeten fietsers gebruikmaken van het Wyldpaed. Op deze weg is niet veel ruimte voor fietsers en er wordt soms hard gereden door automobilisten.

Het nieuwe fietspad moet een veilige verbinding tussen het dorp (vanaf het Skeanpaad) en de provinciale weg (N355) worden. Eerder maakte de provincie Fryslân al bekend dat ook de kruising bij Garage Vries veiliger gemaakt zal worden. Op deze plek zal een ovonde worden aangelegd. Het nieuwe fietspad zal hier een aansluiting krijgen.