Alerte man alsnog opgelicht via nieuwe oplichtingstruc

vr 02 juli 2021 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een man is deze week alsnog bestolen van duizenden euro's nadat hij aanvankelijk door had dat hij zou worden opgelicht. De politie van Den Haag waarschuwt nu voor deze 'nieuwe' oplichtingstruc.

De man uit Loosduinen werd in eerste instantie benaderd door zijn 'dochter' via WhatsApp. Hij had meteen door dat hier een oplichter achter zat en hij ging verder niet in op het verzoek. Later in de avond werd hij opgebeld door een zogenaamde ING medewerker. Deze vertelde hem dat er zou zijn geprobeerd om geld van zijn bankrekening te halen.

Nep ING medewerker

Terugdenkend aan het appje dat hij eerder die dag kreeg, schrok hij enorm. Het verhaal van de medewerker klopte en deze medewerker deed alsof hij van alles probeerde, maar niets lukte. Hij zou de man natuurlijk helpen. De laatste oplossing zou zijn om zijn pinpas af te geven. Deze werd dezelfde avond nog opgehaald door zogenaamd iemand van de bank. Deze keer trapte de man in de val en gaf hij bovendien zijn pincode mee.

Echte ING medewerker

Later op de avond werd het slachtoffer opnieuw gebeld. Deze keer wel door een echte medewerker van de ING bank. Er was opgemerkt dat er vele pintransacties werden gedaan. Er was in korte tijd voor duizenden euro's gepind. De rekening werd direct geblokkeerd, maar het kwaad was al geschied.

Let op

"Nu veel mensen de WhatsApp-fraude doorhebben, spelen oplichters juist in op deze bekende truc. Wees alert en geef nóóít je pincode door, ook niet aan een bankmedewerker." aldus de politie.