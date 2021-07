Covid-19: Besmettingscijfers stabiel laag

vr 02 juli 2021 12.58 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland blijft dalen, maar minder hard dan de afgelopen weken. Deze week waren er 68, vorige week 88. "Er is sprake van stabilisatie, wat een normaal patroon is aan het eind van een epidemische golf." aldus de GGD Fryslân.

Het aantal coronatests daalde voor de tiende week op rij, van 4032 naar 3915. Het aantal positieve tests liep verhoudingsgewijs harder terug, waardoor het vindpercentage nu 1,6 is. GGD Fryslân heeft hierdoor goed zicht op de verspreiding van het virus. In de hele provincie zijn nog maar vier clusters, variërend van 3 tot 8 besmettingen.

Vakantie in buitenland

Tegenover de gunstige cijfers staan zorgen over de introductie van nieuwe virusvarianten uit het buitenland. Wie terugkeert uit hoogrisicogebied (code oranje) krijgt het dringende advies om tien dagen in quarantaine te gaan of om deze tijd te bekorten door een test op de vijfde dag. Per 1 juli is dit advies vervallen voor wie binnen de Europese Unie reist en in het bezit is van een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs corona doorgemaakt te hebben.

GGD Fryslân drukt vakantiegangers zonder deze bewijzen bij terugkeer wel de quarantaine- en testregels na te leven. Dit geldt voor jong en oud. Mensen die al gevaccineerd zijn moeten zich realiseren dat zij het virus bij zich kunnen dragen.

Sinds donderdag 1 juli is reizen binnen Europa mogelijk met het Digitaal Corona Certificaat. Dit toont aan dat iemand recent negatief is getest op corona, gevaccineerd is of hersteld is van een coronabesmetting. Wie een negatieve uitslag nodig heeft, kan zich gratis laten testen via testenvoorjereis.nl. Hoe dit precies is geregeld staat op de website van GGD Fryslân.

Vaccineren

De afgelopen week zijn 32.253 Friezen gevaccineerd, aanzienlijk minder dan de 51.204 vaccinaties van de week ervoor. Dit komt door administratieve correcties en doordat minder vaccin van Pfizer werd geleverd. Een deel van de vrijgekomen ruimte in de vaccinatielocaties kon worden gebruikt om mensen die dat willen meteen met Janssen te vaccineren.

In totaal zijn nu 464.632 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Friesland. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Friesland tussen de 100.000 en 140.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels ruim 170.000 Friezen volledig gevaccineerd.

Vaccinatie kinderen

Het RIVM nodigt kinderen van 12 tot 18 jaar vanaf vandaag uit om een afspraak te maken voor een vaccinatie met Pfizer. De oudste kinderen (geboortejaar 2004) krijgen de uitnodigingsbrief het eerst.



Tijdens de tweede ronde van het vaccineren van volwassenen op de Waddeneilanden konden kinderen van 12 tot 18 jaar deze week al een prik krijgen. Alleen voor Vlieland, waar al op maandag werd geprikt, kwam dit bericht te vroeg. Daar krijgen de kinderen komende woensdagmiddag de kans zich bij de huisarts te laten vaccineren. Dinsdag hebben op Schiermonnikoog 25 van de 41 kinderen een prik gehaald. Op de eerste prikdag op Terschelling en Ameland zijn 57 respectievelijk 68 kinderen gevaccineerd. De vaccinaties lopen daar tot in het weekend nog door.

Tweede prik in bus

De vaccinatiebus staat de komende weken op vier nieuwe locaties. Daarnaast keert de bus voor de tweede prik terug op eerdere locaties, te beginnen op 7 juli in Harlingen. Wie daar op 2 juni is geprikt, heeft al een uitnodiging. Prikken zonder afspraak kan op die dagen dus niet.

Op 8 juli staat de bus opnieuw in Harlingen, dan wel zonder afspraak. Nieuwe locaties waar de bus staat zijn Joure (9 juli), Surhuisterveen (12 juli), Burgum (16 juli) en Sint Nicolaasga (23 juli). Tussendoor gaat de bus voor de tweede prik weer naar Hallum (14 juli) en Kollum (15 juli).

De cijfers

De 68 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 43.834. Met de 3915 tests zijn er nu 464.632 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn één ziekenhuisopname en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân.

De meeste besmettingen (40 procent) vonden plaats onder jongeren tussen 18 en 30 jaar, een groep die nog niet of niet volledig gevaccineerd is. Daarna volgen de groepen 12 tot 17 jaar en 40 tot 50 jaar. In het basisonderwijs liep het aantal besmettingen terug van 17 naar 5, in het voortgezet onderwijs van 15 naar 10.

Gemeenten

In 7 van de 18 gemeenten waren een week lang geen nieuwe besmettingen. Twee gemeenten hadden meer dan 10 besmettingen. De aantallen stegen alleen in Oost- en Weststellingwerf, in Smallingerland en in Súdwest-Fryslân.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 16 (25), Weststellingwerf 11 (5), Heerenveen 9 (15), De Fryske Marren 8 (8), Ooststellingwerf 7 (0), Súdwest-Fryslân 7 (4), Smallingerland 5 (2), Tytsjerksteradiel 2 (3), Harlingen 1 (3), Opsterland 1 (1), Terschelling 1 (0) Waadhoeke 0 (7), Achtkarspelen 0 (2), Noardeast-Fryslân 0 (11), Dantumadiel 0 (2), Ameland 0 (0), Schiermonnikoog 0 (0) en Vlieland 0 (0).