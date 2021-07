Kostganger kon geen 'nee' zeggen tegen meisje van 15

vr 02 juli 2021 12.45 uur

LEEUWARDEN - In het vervolg van de zaak van 15-jarige meisje uit Drachten dat zichzelf op Speurders.nl en Snapchat aanbood als prostituee, heeft het Openbaar Ministerie (OM) van 24 waarvan 4 voorwaardelijk tegen een 34-jarige inwoner van Drachten. De man heeft ongeveer een jaar lang meerdere keren seks gehad met het meisje.

Verdachte was geen 'klant'

De Drachtster was, in tegenstelling tot het gros van de verdachten, geen 'klant’ van het meisje. Hij heeft een tijd bij haar en haar ouders in gewoond, haar vader was zijn werkgever. Volgens hem werd hij door het meisje verleid en kon hij daar geen weerstand aan bieden. 'Ik kon de spanning niet weerstaan’, zei de man tegen de drie rechters.

10 tot 12 keer seks gehad

De eerste keer dat hij seks met haar had, was op 24 juli 2019, het meisje was 14 jaar. Zij had verklaard dat ze gevoelens kreeg voor de verdachte. Die zei dat hij zich achteraf 'gebruikt’ voelde. Hij schatte dat hij in ruim een jaar tijd ongeveer 10 tot 12 keer seks met het meisje heeft gehad. Hij had ook verklaard dat ze elke dag wel seks wilde hebben. Door middel van app-berichten hitsten ze elkaar op.

'Wel 1000 maal’ overwogen om naar ouders te stappen

Hij zou 'wel 1000 maal’ hebben overwogen om naar haar ouders te stappen. Toen hij dat uiteindelijk deed, volgde er een emotioneel gesprek. Hij zou niet hebben geweten dat ze betaalde seks had met andere mannen.

Meisje gefilmd tijdens de seks

In de zaak van een 62-jarige Balkster eiste de officier een celstraf van 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. De eis was hoger dan in de meeste andere zaken omdat de Balkster het meisje gefilmd heeft toen ze seks met hem had. Daarmee heeft hij zich volgens de officier schuldig gemaakt aan het vervaardigen en bezit van kinderporno.

'Het is mijn eigen domme kop geweest'

Net als de andere verdachten zei ook de Balkster dat hij niet wist dat het meisje minderjarig was. In de advertentie waar ze zichzelf aanbood en in Whatsapp-berichten had ze gezegd dat ze 19 was. Toen de politie de verdachte vertelde dat ze 15 was, was hij zich 'kapot' geschrokken. De man neemt het meisje niets kwalijk, zei hij. Zichzelf wel: 'Het is gewoon mijn eigen domme, domme kop geweest'.

Groninger zocht intimiteit

De laatste verdachte, een 27-jarige inwoner van Groningen, zou begin juni seks bij hem thuis met het meisje hebben gehad. Dat had het meisje verklaard, de verdachte ontkende dat er sprake is geweest van geslachtsgemeenschap. De man is geboren in India, hij is voor een promotieonderzoek in Nederland.

Ook voor hem was het een schok toen hij te horen kreeg dat ze 15 was. Hij had vanwege de lockdown behoefte aan intimiteit. Het heeft voor de verdachte een posttraumatische stressstoornis opgeleverd waarvoor hij hulp heeft gezocht. De officier van justitie eiste voor deze verdachte 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar. Hij gaat er wel vanuit dat de man wel seks met het meisje heeft gehad.

Laatste drie verdachten

Vrijdag stonden de laatste drie verdachten terecht in de ontuchtzaak. Woensdag en donderdag stonden vier 'klanten’ van het meisje terecht en twee mannen uit Burgum en Hurdegaryp die haar naar klanten hebben gebracht.

De uitspraak is op 16 juli.