Concours Hippique Buitenpost gaat door

vr 02 juli 2021 10.40 uur

BUITENPOST - Woensdag 4 augustus staat weer in het teken van de paardensport en cultuur met de 67e editie van het Concours Hippique Buitenpost. Vorig jaar kon het concours geen doorgang vinden, maar dit jaar wordt de Speciale Editie 2021 georganiseerd.

Het bestuur van CH Buitenpost is trots om als één van de eerste concoursen weer een prachtig hippisch evenement te kunnen organiseren voor deelnemers én publiek.

Een programma zoals vanouds

Dit jaar verschijnen opnieuw de Friese paarden, hackney’s en tuigpaarden in de hoofdpiste en uiteraard wordt er in de springrubrieken weer gestreden om 'De Grote Prijs van Buitenpost’. Net als de eerdere edities is het aanvangstijdstip 12.00 uur, waarbij het gevarieerde programma doorloopt tot 20.00 uur.

Voorzitter Tiemen Dolfijn is enthousiast: "We kijken er naar uit dat alle liefhebbers van de aangespannen sport elkaar weer kunnen ontmoeten. Door het gebruik van het coronatoegangsbewijs kunnen we de 1,5 meter regel loslaten. Dat heeft een belangrijke sociale waarde op het Mejontsmaveld in Buitenpost."

Online kaartverkoop en coronatoegangsbewijs

De Speciale Editie 2021 wordt georganiseerd vanwege de coronamaatregelen die gelden. Dit betekent dat entreekaarten voor het concours dit jaar alleen online besteld kunnen worden via de website van CH Buitenpost.

Daarnaast is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk om het concoursterrein op 4 augustus te kunnen betreden. Dit kan in de vorm van een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Tevens zal er dit jaar geen tribune op het concoursterrein aanwezig zijn. Het publiek mag daarom zelf (klap)stoelen meenemen en op het terrein worden een aantal stoelen beschikbaar gesteld.

Meer informatie

De start van de online kaartverkoop en een uitleg over het coronatoegangsbewijs voor de Speciale Editie 2021 worden vermeld op de website www.chbuitenpost.nl of de social mediakanalen. Het bestuur hoopt samen met de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en het publiek weer te genieten van de paardensport, cultuur en gezelligheid met deze Speciale Editie 2021 van het Concours Hippique Buitenpost.