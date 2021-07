Agenten stuiten op illegale mobiele zender in weiland

vr 02 juli 2021 01.24 uur

WYNS - Aan de Wynzerdyk tussen Wyns en Aldtsjerk is donderdagavond een illegale mobiele zender aangetroffen. Agenten zagen tijdens een surveillance de 30 meter hoge mast in de weilanden staan. Omdat er in het voertuig een verdachte fles lag, is om 21.40 uur de brandweer van Gytsjerk opgeroepen om de situatie veilig te stellen. Er bleek geen gevaar te zijn.

Nadat de politie het voertuig in beslag had genomen, was het zaak om de zendmast naar beneden te krijgen en het voertuig af te voeren. Een bergingsbedrijf is daarop gebeld. Via de zender zond het station Firma PTT (Piraten Team Trynwâlden) uit op FM 95.10. De piraten zonden vaker uit vanaf deze locatie midden in de weilanden.

Onverzekerd

Het voertuig was volgens de politie onverzekerd en de eigenaar wist ook niet hoe alles werkte. Hij had het ding uitgeleend en kwam korte tijd ter plaatse om de sleutel van het voertuig te brengen. Bij aankomst van de agenten zond de zender mogelijk nog uit.

Sabotage

Medewerkers van een bergingsbedrijf zijn middernacht ter plaatse gekomen. Zij konden de mast ook niet inschuiven en naar beneden halen. Een bedieningspaneel was niet aanwezig. De politie heeft de zaak in onderzoek.

