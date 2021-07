MONOcam van politie ziet appende bestuurders

do 01 juli 2021 21.10 uur

LEEUWARDEN - De politie heeft vanaf donderdag een nieuw wapen in de strijd met verkeersafleidingen; de zogenaamde MONOcam. Deze slimme camera kan zien of bestuurders een apparaat in de hand hebben. Deze camera geeft vervolgens een seintje aan twee agenten die vervolgens beoordelen of deze constatering juist was.

Speciale software

De MONOcam is grotendeels door de politie zelf ontwikkeld. Het is een mobiele unit die zowel binnen als buiten de bebouwde kom gebruikt kan worden. Speciale software op het apparaat herkent of iemand wel of geen telefoon beet heeft. Deze software heeft in de pilotfase, die inmiddels is afgerond, geleerd wanneer sprake is van een overtreding.

Privacy

In deze pilotfase is ook gekeken of de camera voldoet aan de privacy wetgeving. De gemaakte foto's staan maar korte tijd op de laptop die bij de MONOcam hoort. Dit om de agenten de tijd te geven te controleren of de bevinding van de camera juist is. Daarna wordt het doorgestuurd naar het CJIB en zal de foto van de laptop worden gewist volgens de politie. Het CJIB bewaard deze foto's, net zoals ze momenteel al de foto's bewaren van radarsets en flitspalen. Wel worden eventuele passagiers in de auto geblurd, zodat alleen de overtreder herkenbaar op foto staat.

'Gevolgen afleiding kunnen enorm zijn'

'Om het veiliger op de weg te krijgen, handhaaft de politie op met name deze grote ongevalsveroorzakers. Dat doen we door agenten in te zetten, maar ook met behulp van technische middelen, zoals de MONOcam’, vertelt Paul Broer. Hij houdt zich binnen de politie bezig met het strategisch thema Verkeer. Broer verwacht dat de inzet van de MONOcam bijdraagt aan meer veiligheid op de Nederlandse wegen. 'Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, maar de gevolgen van onoplettendheid achter het stuur kunnen enorm zijn. Vorig jaar waren er 610 verkeersdoden en ruim 20.000 gewonden. Bij veel ongelukken speelde afleiding een rol.’