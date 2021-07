Man (47): geen herinnering aan seksafspraak met meisje

do 01 juli 2021 16.09 uur

LEEUWARDEN - In de zaak van de minderjarige, illegale prostituee uit Drachten eiste de officier van justitie tegen een 25-jarige Leeuwarder 10 maanden cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar. Het meisje is op 29 juli vorig jaar bij de Leeuwarder thuis geweest. De twee hebben orale seks gehad.

Geen condoom gebruikt

Ook deze verdachte zei dat hij niet wist dat het meisje minderjarig was, daar kwam hij pas achter toen hij door de politie werd verhoord. De officier van justitie rekent het de verdachte extra zwaar aan dat er geen condoom is gebruikt. In het voordeel van de verdachte telde dat de man open en eerlijk is geweest en oprecht baalt dat hij seks heeft gehad met een minderjarige.

Verdachte heeft geen herinnering

Een 47-jarige inwoner van het Groningse Delfzijl hoorde eerder op de middag 15 maanden cel waarvan 5 voorwaardelijk tegen zich eisen. De man zou in juli 2020 een seksafspraak met het 15-jarige meisje hebben gehad. Het meisje zou bij hem thuis zijn geweest. Daar zei de Groninger van dat hij er geen herinnering aan heeft dat het meisje bij hem thuis is geweest.

Adres in navigatie

Hij bestelde wel vaker escortdames, maar hij heeft het meisje uit Drachten op twee verschillende foto’s niet herkend. De 22-jarige Burgumer, een van de hoofdverdachten, heeft verklaard dat hij het meisje in juli naar Delfzijl heeft gereden. In de navigatie had hij het adres van de verdachte ingevoerd en hij had het nummer van de Groninger in zijn telefoon opgeslagen. Het meisje heeft bevestigd dat ze in Delfzijl is geweest, zij heeft de politie zelfs een gedetailleerde beschrijving van de woning van de verdachte gegeven.

Vrijdag nog eens drie verdachten

Vrijdag staan in dezelfde zaak nog eens drie verdachten terecht. Het gaat om inwoners van Balk, Drachten en Groningen. Donderdagochtend zaten twee 'klanten’ van het meisje bij de rechter, woensdag hoorden de twee hoofdverdachten ook celstraffen tegen zich eisen. De rechtbank doet in alle zaken op 16 juli uitspraak.