Slang aangetroffen op Bonifatiuspolder in Dokkum

do 01 juli 2021 15.14 uur

DOKKUM - Een slang werd donderdag aangetroffen op de Bonifatiuspolder in Dokkum. De politie werd ingeschakeld om de zaak af te handelen. Er is besloten om de slang naar Repticura in Leeuwarden te brengen.

Wat voor slang het precies is, is onbekend. De eigenaar van de slang wordt opgeroepen om contact op te nemen met Repticura.

Uiteraard is WâldNet ook nieuwsgierig naar het verhaal. Precies een jaar geleden troffen bewoners aan de Boargemaster Jonkerstrjitte in Dokkum een wurgslang aan in hun keuken. Ook toen bleef onduidelijk waar de slang vandaan kwam.