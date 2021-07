Internetbureau Creative Work Buitenpost overgenomen

do 01 juli 2021 14.35 uur

BUITENPOST - Internetbureau Creative Work te Buitenpost is per 1 juli overgenomen door voormalig werknemer Hilbert Kalsbeek (23 jaar) uit Harkema. Hij neemt het bedrijf over van Teade Steenstra en Wilco Reinders.

Al sinds 2005 staat Creative Work bekend als toonaangevend internetbureau in Buitenpost. Begonnen op een zolderkamer met drukwerk en de allereerste websites. Inmiddels is Creative Work uitgegroeid tot full service partner op het gebied van websites, webshops en bedrijfsautomatisering.

"Prachtich dat ik dizze kâns krigen ha!" zoals Hilbert het omschrijft. Als stagiair is Hilbert bij Creative Work gestart in 2016 en inmiddels niet meer weg te denken bij de klanten. "De afgelopen jaren heb ik veel ervaring op mogen doen en veel klanten daarmee blij mogen maken. En dat blijven we als team gewoon doen!"

Focus

Met de overname geeft Hilbert aan meer focus te willen leggen op het bouwen van applicaties die ondersteunen bij bedrijfsprocessen "In de praktijk merken we steeds vaker dat bestaande pakketten niet goed aansluiten op de behoeften. We hebben al een x-tal bedrijven hiermee mogen helpen; Processen inzichtelijk maken, digitaliseren en aan elkaar koppelen. Daarbij automatiseren we ook met bijvoorbeeld boekhoudpakketten. Niets is te gek." maar, zegt hij erbij "Het bouwen van websites en webshops blijven we ook zeker doen!"

Teade Steenstra en Wilco Reinders zullen zich 100% gaan focussen op hun andere bedrijf, Project XXL.