Wethouder onthult bord Fairtrade gemeente

do 01 juli 2021 14.26 uur

BUITENPOST - Wethouder Margreet Jonker en Henk Pilat van de werkgroep Fairtrade onthulden donderdag het Fairtrade bord in Buitenpost. Op 7 mei ontving de gemeente Achtkarspelen officieel de titel Fairtrade gemeente. Nu is dat ook zichtbaar.

Wethouder Margreet Jonker is er trots op dat Achtkarspelen deze titel draagt: "Door Fairtrade-producten te gebruiken maken we de wereld een beetje beter, met gelijke kansen voor iedereen. Fairtrade is niet alleen veraf, maar ook dichtbij. Gemeente Achtkarspelen draagt daar aan bij en dat willen we ook laten zien."

De gemeente gebruikt zelf ook Fairtrade-producten en er zijn al veel winkels, bedrijven en instellingen, zoals scholen en geloofsgemeenschappen, die meedoen door Fairtrade-producten te gebruiken en/of te verkopen.

Wat is Fairtrade?

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Het gebruiken en kopen van Fairtrade-producten betekent veel meer dan het betalen van een eerlijke prijs. Het betekent ook een leefbaar inkomen voor boeren in de derde wereld, werkgelegenheid, betere werkomstandigheden, gemeenschapsprojecten voor zorg en onderwijs en duurzame productiemethoden.

Ook meedoen?

Wie als bedrijf, winkel, organisatie of instelling mee wil doen aan de campagne, ideeën heeft of een keer mee wil draaien in de werkgroep kan contact opnemen met de werkgroep. Margreet Jonker: "We zouden het vooral heel fijn vinden als jongeren mee willen denken. Maar iedereen is van harte welkom!" (voor meer info: https://www.achtkarspelen.nl/fairtrade-gemeente).