Raad D'diel vertrouwelijk geïnformeerd over rubbergate

do 01 juli 2021 14.05 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Dantumadiel is vertrouwelijk geïnformeerd over de vergunningverlening van het bedrijf Rubber Verwerking Nederland in Feanwâlden. De vergunning moest bij rechtswege verleend worden omdat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan (waar het niet mogelijk was) niet op tijd had vastgesteld.