Persconferentie: 'F-16 begon opeens te accelereren’

do 01 juli 2021 13.48 uur

LEEUWARDEN - De Belgische F-16 die donderdag tegen een gebouw reed op de vliegbasis in Leeuwarden begon plotseling met accelereren. De oorzaak van deze versnelling is vooralsnog onbekend. Dat werd donderdagmiddag duidelijk tijdens een perconferentie op de vliegbasis in Leeuwarden.

De vlieger heeft nog geprobeerd te remmen maar dat wilde niet lukken. Het vliegtuig ging 'door zijn remmen heen' en vervolgens knalde vervolgens door een geluidsscherm die voor het gebouw stond. Het leegstaande gebouw werd daarna geraakt.

Vlieger gewond aan been

De piloot besloot op zijn schietstoel te gebruiken toen hij niet meer kon remmen. Hij landde net buiten de vliegbasis en raakte gewond aan zijn been. De exacte mate van verwonding was nog niet bekend tijdens de persconferentie.

Crewlid ook gewond

Een 'crew chief', die de opstart begeleidde vanaf de grond, is ook gewond geraakt bij het ongeval. Dit personeelslid regelt allemaal zaken rondom het vliegtuig. Zoals 'pennetjes eruit halen' en blokken voor de wielen verwijderen.

Vol gas

Volgens getuigen die op de spottersplek stonden, ging de F-16 meteen 'vol gas' na het starten van de motoren. De Nederlandse en Belgische inspectie gaan onderzoek doen naar het ongeval. De oorzaak is mogelijk een technische storing en het heeft vooralsnog geen gevolgen voor de rest van de kisten op de vliegbasis.

Er zal deze donderdag niet meer gevlogen worden in Leeuwarden.

