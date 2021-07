15-jarig meisje nam konijn mee op seksafspraak

do 01 juli 2021 12.53 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige Drachtster, die vorig jaar tot drie keer toe seks heeft gehad met het vijftienjarige meisje dat zichzelf via Snapchat en Speurders.nl aanbood als prostituee, is donderdag 20 maanden cel geëist plust 10 maanden voorwaardelijk. Behalve dat de Drachtster seks heeft gehad met het meisje heeft hij haar ook gechanteerd.

Seks zonder condoom

De man zou in eerste instantie niet hebben geweten dat hij een seksafspraak met een minderjarige meisje had. De twee hebben vijf keer met elkaar afgesproken, tot drie keer toe zouden ze seks hebben gehad. Eenmaal was dat zonder condoom. In een advertentie had het meisje gezet dat ze 21 jaar oud was.

Geld terug

In een Whatsappbericht zei ze dat ze 19 was. Toen ze zich in een app-bericht versprak en schreef dat ze 16 was, voelde de Drachtster zich bedrogen. De Drachtster appte dat hij zijn geld terug wilde, hij had in totaal 400 euro betaald. Als ze niet zou betalen dan zou hij naar de politie of naar haar ouders stappen.

Meisje kon geen kant meer op

Voor de officier van justitie was dat een typisch geval van 'afdreiging’: "Het meisje kon geen kant meer op toen de verdachte dreigde haar te exposeren". De man had alle kansen om het illegale prostitueren van het meisje een halt toe te roepen of om haar te helpen, vond de officier. "In plaats daarvan heeft hij zijn eigenbelang voorop gesteld, ten koste van haar".

Genoeg signalen

Hij was dwingend en begon eisen te stellen. Zo appte hij het meisje dat ze hem maar voor straf moest pijpen en wilde hij een nieuwe afspraak maken om seks met haar te hebben.

Er had de verdachte volgens de officier al veel eerder een lichtje op moeten gaan. Er waren genoeg signalen die erop duidden dat hij met een minderjarige te maken had. Zo kwam ze een keer met haar op een seksafspraak met haar konijn. Ook stuurde ze een foto van haar roze slaapkamer.

Sociale fobie

Daar bleef het niet bij: ze stuurde ook foto’s en een filmpje van zichzelf waar ze naakt was en lingerie droeg. Dat is kinderporno en dat heeft de verdachte dus in zijn bezit gehad, oordeelde de officier. Die zei dat hij ontzettend bang is weer terug naar de gevangenis te moeten. De man heeft een sociale fobie en verschillende stoornissen, daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De man hoorde de strafeis huilend aan en bood meermaals zijn excuses aan.

Op de fiets naar seksafspraak

Eerder op de ochtend eiste de officier een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk tegen een andere 'klant’ van het meisje, een 23-jarige inwoner van Franeker. Ook hij zei dat eerst niet beter wist dan dat het meisje meerderjarig was. Ook hij had beter moeten weten vond de officier. Zo kwam het meisje een keer op de fiets aanzetten toen de twee een seksafspraak hadden op de carpoolplaats Drachten-Noord. Net als de Drachtster had ook de Franeker seks met het meisje zonder condoom.

In de opbrengst gedeeld

Woensdag stonden de mannen terecht die het meisje geprostitueerd hebben en naar klanten zouden hebben gereden. Een 22-jarige Burgumer, die seks met het meisje heeft gehad, heeft haar naar klanten gebracht en in de opbrengst gedeeld. Tegen hem is 2 jaar cel geëist. Een Hurdegariper (22) heeft het meisje eenmaal naar een afspraak gereden. Hij hoorde een celstraf van 6 maanden tegen zich eisen.

Andere verdachten

Donderdagmiddag en vrijdag staan nog eens vijf mannen terecht die ervan worden verdachte dat ze seks hebben gehad met het meisje. Het gaat om inwoners van Delfzijl, Leeuwarden, Balk, Drachten en Groningen.

De rechtbank doet op 16 juli uitspraak.