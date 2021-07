Auto's in botsing op de Noorderhogeweg

do 01 juli 2021 09.55 uur

DRACHTEN - Op de Noorderhogeweg in Drachten kwamen donderdagochtend drie auto's met elkaar in botsing. Bij het ongeval raakten twee inzittenden gewond. Zij zijn per ambulance ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft twee voertuigen weggesleept.

Het verkeer ondervond tijdelijk enige hinder vanwege de afhandeling van de aanrijding.

