Schietstoel schiet uit Belgische F-16 op vliegbasis

do 01 juli 2021 09.43 uur

LEEUWARDEN - Op de vliegbasis in Leeuwarden vond donderdagochtend een incident plaats met een Belgische F-16. Bij het opstarten ging iets mis waarbij de F-16 een tegenovergesteld pand is ingereden. Nog voordat dat gebeurde, wist de piloot zich in veiligheid te stellen door de schietstoel te gebruiken. De vlieger zou bij het incident een open beenbreuk hebben opgelopen.

Het incident gebeurde tijdens de start-up van de straaljager die toen nog aan de grond stond. Twee crashtenders, speciale brandweervoertuigen op het vliegveld, zijn ter plaatse gekomen om te blussen. De Belgische kist zou gebruikt worden voor oefeningen. De luchtmacht liet even na 11.00 uur weten dat er is geen brand en ook geen explosie is geweest.

Het was donderdag de allerlaatste dag voor de Nederlandse F-16's.

Afscheid F-16 geschrapt

Het was de bedoeling dat alle beschikbare Leeuwarder F-16's om 11.15 uur zouden opstijgen in een soort van massa take-off. Na deze take-off zou een fly by over het veld volgen en vliegen de toestellen naar Soesterberg om daar een missing man formation over het voormalige vliegveld (NMM) uit te voeren. Dit vertrek gaat vanwege het incident voorlopig niet door.

De F-16's worden vanaf deze maand gestationeerd op de vliegbasis Volkel.

