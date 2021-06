Kunstwerk Foekje Dillema kapot gemaakt

wo 30 juni 2021 18.34 uur

BURUM - Het kunstwerk ter ere van Foekje Dillema is vernield door vandalen. Het kunstwerk ter ere van de atlete staat aan het Satellietpad bij Burum. Het is onbekend wie het vandalisme op zijn of haar geweten heeft. Ook is onduidelijk wanneer het kunstwerk is vernield.

Het kunstwerk werd in 2014 onthuld. Het staat midden tussen de weilanden. Foekje Dillema werd in 1950 geschorst als atlete nadat ze weigerde een geslachtstest te ondergaan. Ze heeft daarna nooit meer aan wedstrijden mee kunnen doen.