Dantumadiel in beroep in subsidiezaak dorpshuis Feanwâlden

wo 30 juni 2021 17.53 uur

FEANWâLDEN - Het college van Dantumadiel stelt hoger beroep in tegen de uitspraak van de bestuursrechter van 9 juni 2021 in de zaak over de subsidieverlening aan MFC MynSkip in Feanwâlden. Ook wordt een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.

De Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State wordt gevraagd om voor 28 september 2021 duidelijkheid te geven over de verdeling van de bevoegdheid tussen raad en college.

Letterlijke formulering

Het college van B&W ziet argumenten om in hoger beroep te gaan. De uitspraak is vooral opgehangen aan de letterlijke formuleringen van de raadsbesluiten. Gewoonlijk maakt de raad budget vrij en gaat het college over tot subsidieverlening. Doordat in de raadsbesluiten van 'verlenen’ wordt gesproken, oordeelt de rechtbank dat het college niet (meer) aan zet was.

Gemeenteraad nog niet aan zet

De rechter geeft aan dat het college niet bevoegd was om dit besluit te nemen. Dit omdat eerder de raad de subsidie al zou hebben verleend. De rechtbank vernietigt het besluit van het college. De aanvraag ligt nu formeel bij de raad voor verdere behandeling.