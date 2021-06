Parkeren in Dokkum? Vanaf juli meer controles

wo 30 juni 2021 17.48 uur

DOKKUM - Er wordt vanaf juli weer meer gecontroleerd op betaald parkeren locaties in Dokkum en de rest van Noardeast-Fryslân. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Vanwege de coronacrisis werd er in de afgelopen tijd een stuk minder gecontroleerd.

"Inmiddels gaan de coronacijfers de goede kant op wordt het weer drukker in de stad. Daarom zal er weer meer gehandhaafd worden." aldus de gemeente. Ook als de parkeerautomaat buiten werking is, is het verstandig om een andere parkeerautomaat in de buurt op te zoeken.

Betalen via app

In de binnenstad van Dokkum kunt u ook gebruikmaken van 'belparkeren'. Dit betekent dat u het parkeren betaalt met uw mobiele telefoon. Hierdoor hoeft u geen kleingeld op zak te hebben voor de parkeerautomaat.

Diverse parkeer-apps (bijv. Parkmobile of Yellowbrick) bieden inmiddels de mogelijkheid om op deze wijze te betalen. De nieuwste auto's zijn bovendien voorzien van deze apps zodat de teller automatisch stopt met lopen zodra u wegrijdt.

Op www.shpv.nl/parkeerproviders vindt u alle aangesloten providers die meedoen om via de app te betalen.