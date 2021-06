5 tips om ecologisch te tuinieren in 2021

wo 30 juni 2021 13.25 uur

DOKKUM - Duurzaam leven is een term die anno 2021 steeds meer voorkomt. Met een ecologische tuin draag je bij aan meer groen in de natuur, het herstel van de grond en landschappen en een schoner milieu. Hoe draag jij hier zelf een steentje aan bij? We geven je graag dé tips om ecologisch te tuinieren dit jaar!

1. Tuinhuizen met aantrekkingskracht

Een tuin die er 'slordig’ bij ligt trekt de meeste dieren aan. Zorg er daarom voor dat het een mengeling wordt met diverse bomen, struiken, hagen, bloemen en noem het maar op. Ook paden in het gras en muren die bekleed zijn met planten zijn fijne plaatsen voor dieren om in te leven. Ook als je gaat zoeken naar je eigen tuinhuis kun je met dit soort dingen rekening houden. Zo zijn er diverse tuinhuizen die gemaakt zijn van duurzame producten die perfect wegvallen jouw tuin.

2. Ga voor bio producten

Als je voor bio producten kiest, doe je de natuur ten goede. Organische stoffen verbeteren namelijk de structuur van de van de bodem. Ook worden ziektes preventief behandeld op een natuurlijke wijze. Kies bijvoorbeeld bij kunstmest voor de bio variant. Hierdoor zal je gras extra sterk zijn en beter bestand zijn tegen droogte, mos, onkruid en kale plekken. Naast kunstmest zijn er ook nog de bekende waaronder: compost, stalmest, kippen- en koeienmest in korrelvorm.

3. Verwen de vogels in je tuin

Vogels, je kunt ervan zeggen wat je wilt. Maar ze zorgen naast veel kijk- en luisterplezier ook ervoor dat ze je verlossen van vervelende insecten. Ook dragen ze hierdoor bij aan het voorkomen van kapotte planten in de tuin. Dus trek ze aan met een lekkere traktatie. Dit kan door een voederhuis aan te schaffen maar ook simpelweg door een vetbol op te hangen. Ook diverse struiken met bessen en bloemen met veel zaad zijn vogellokkers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de lijsterbes, meidoorn, vlier of krentenbomen.

4. Rust in de tuin

Minder gazon betekent meer rust in de tuin. Je bespaart zo namelijk bergen groenafval dat weg moet, uren werk, lawaai en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Bovendien is er voor de meeste dieren in gras vrij weinig te vinden en kun je beter kiezen voor bijvoorbeeld een bloemenweide. Als je er vervolgens nectarrijke planten plant, komen er al snel meer dieren op af. Bedenk dus hoeveel m2 gazon je wilt als je ecologisch te werk wilt gaan. Als je toch kiest voor een groter gazon, bekijk dan eens de opties voor een stille(re) grasmaaier. Veel dieren houden namelijk van rust en zullen je dankbaar zijn.

5. Ga voor duurzame tuinmeubelen

Naast het feit dat ze duurzaam zijn, zijn ze tegenwoordig ook nog eens erg trendy: duurzame tuinmeubelen. Denk aan tafels of bankjes gemaakt van gerecyclede pallets. Naast het feit dat ze nu populair zijn, zijn ze tijdloos vanwege het ontwerp en voegen ze veel charme en een ontspannen sfeer toe aan elke tuin. Stijl ze vervolgens af met kussens die passen bij je smaak en tuin. Zo bied je jezelf én jouw gasten ook nog eens extra comfort.

