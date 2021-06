Verlenging tegemoetkoming bij betalen van woonlasten

wo 30 juni 2021 12.26 uur

DOKKUM - De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel verlengen de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen moeite hebben met de betaling van hun hypotheek of huur. De regeling geldt tot 1 oktober i.p.v. 1 juli 2021. De gemeenten hopen dat hierdoor meer inwoners gebruik zullen maken van de regeling.

De hoogte van de tegemoetkoming

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een inkomensdaling van meer dan 30% die veroorzaakt is door de coronamaatregelen. De tegemoetkoming per huishouden is eenmalig en bedraagt € 1.125 als 40 – 50% van het inkomen opgaat aan huur of hypotheek. De tegemoetkoming kan oplopen tot € 4.500 wanneer 70% of meer van het inkomen wordt besteed aan huur of hypotheek.

De gemeenten stellen ondernemers met een TONK-uitkering automatisch vrij van de onroerendezaakbelasting voor hun bedrijfspand(en) over het jaar 2021.

Meer informatie en aanvragen

Ondernemers die vragen hebben over de TONK-regeling, kunnen bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88. Alle informatie over de TONK, de voorwaarden en het aanvraagformulier is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl/tonk en www.dantumadiel.frl/tonk.