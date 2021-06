Drachtster steelt fiets en moet nog 15 dagen zitten

wo 30 juni 2021 11.19 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige fietsendief uit Drachten is dinsdagochtend door de politie aangehouden in zijn woonplaats. Drie dertienjarige scholieren zag op Nijtap dat de man een fiets stal. De fietsendief was zelf ook op de fiets.

De jongens besloten om de politie te bellen en agenten wisten de man op de Jade staande te houden. Al snel werd duidelijk dat de man nog 15 dagen cel open had staan vanwege een eerdere veroordeling. De Drachtster is door agenten ingesloten om de straf uit te zitten.