Drachtster (29) moet nog 15 dagen zitten

wo 30 juni 2021 11.19 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige man uit Drachten is dinsdagochtend door de politie aangehouden in zijn woonplaats. De man had nog 15 dagen cel openstaan vanwege een eerdere veroordeling.

De man werd dinsdag om 9.30 uur aangehouden op de Jade in Drachten. De Drachtster is door agenten ingesloten om de straf uit te zitten.