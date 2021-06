Raadslid Theun Nicolai (PvdA) stopt ermee

wo 30 juni 2021 11.11 uur

DROGEHAM - Raadslid Theun Nicolai uit Drogeham verlaat de politieke arena van Achtkarspelen. Dat heeft zijn partij, de PvdA, bekendgemaakt. Nicolai zit sinds 2010 in de gemeenteraad en hij was één van de raadsleden die kleur gaven aan de debatten.

Na bijna twaalf jaar gaat Nicolai wegens gewijzigde privéomstandigheden de politiek verlaten. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 neemt de voorzitter van de tweekoppige fractie afscheid. Nicolai wordt als raadslid opgevolgd door Hink Speulman uit Buitenpost. Hij is al enkele jaren actief als steunfractielid voor de Partij van de Arbeid in Achtkarspelen.