Hans Wiegel start aanleg wolvenhek om Friesland

di 29 juni 2021 22.31 uur

BOIJL - De eerste 25 meter van het wolvenhek rond de provincie Friesland staat in Boijl. VVD-coryfee Hans Wiegel sloeg dinsdag de officiële eerste paal op de bosrand langs de weilanden van melkveehouder Jorrit Jorritsma in Boijl. Het hek staat precies op de provinciegrens met Drenthe en moet de wolf buiten Friesland houden. Initiatiefnemer Stichting Wolvenhek Fryslân hoop daarmee te voorkomen dat schapen, koeien en paarden slachtoffer worden. De eerste slachtoffers in schaapskuddes in Friesland zijn al gevallen.

Met name de dood van schapen in het oosten van Friesland onderstrepen de urgentie van bescherming van het weidegebied van Fryslân tegen wolven, vindt voorzitter Jehan Bouma van de stichting Wolvenhek. De club van veehouders wil het vee dag en nacht in de weilanden kunnen laten staan. Volgens hen is daarvoor een deugdelijke wolvenkering nodig. De eerste aanval in Friesland was in 2018. Stichtingsvoorzitter Jehan Bouma hoopt dat de opmars van de wolf met het hek uiteindelijk wordt gestuit.

Het proefhek van 25 meter lengte in Boijl heeft mazen van een zodanige grootte dat kleine dieren zoals hazen en ook vossen er probleemloos doorheen kunnen. De schuine kant aan de natuurzijde voorkomt dat de wolf er overheen kan springen. Een stroomdraad in de top helpt daarbij. Andersom kan de wolf vanuit het Friese weidegebied over het hek springen.

Tijdens de start van de pilot in Boijl wees voormalig Commissaris van de Koningin Hans Wiegel op noodzaak van een wolvenhek, dat nog tot enkele kilometers lengte wordt uitgebreid. "De dreiging van de wolf is er wel degelijk en dat gaat ten koste van schapen, paarden en koeien. Het moet hier geen gekke boel worden", aldus Wiegel. Mede vanwege zijn komst waren vrijwel alle landelijke en regionale media bij de start op de weilanden van melkveehouder John Jorritsma aanwezig.

FOTONIEUWS