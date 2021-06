110 woonunits bij AZC Burgum gaan op transport

di 29 juni 2021 14.37 uur

BURGUM - Na exact 5 jaar wordt de noodopvang bij het AZC in Burgum afgebroken. De 110 units worden één voor één op diepladers getakeld. Met 55 transporten worden ze allemaal naar de hoofdvestiging van verhuurder Jan Snel in Montfoort gereden. Daar zullen ze nagekeken en opgeknapt voor toekomstige verhuur.

Begin juli 2016 werd de noodopvang-locatie geopend. De noodopvang werd destijds vervroegd gerealiseerd omdat er sprake was van veel vluchtelingen die naar Nederland kwamen. Voor zover bekend hebben weinig tot geen 'nieuwe' vluchtelingen gebruik gemaakt van de tijdelijke opvang. Later in de tijd is het gebruikt voor de bewoners van het AZC in Burgum. Zij verbleven hier tijdens de nieuwbouw van het asielzoekerscentrum. De wissellocatie zou aanvankelijk drie jaar gebruikt worden maar dat is uiteindelijk 5 jaar geworden.

De eerste units werden dinsdag vervoerd. Elke dag gaan er zo'n 18 vrachten richting Montfoort. Wat er met de grond gaat gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente Tytsjerksteradiel zou ooit toezeggingen aan nabijgelegen bedrijven hebben gedaan over verkoop van de grond.

