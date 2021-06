Bierfiets ramt luifel, twee dagen later verwijderd

di 29 juni 2021 00.00 uur

BURGUM - Een luifel van Brinksma Optiek aan de Schoolstraat in Burgum hing maandagavond laat gevaarlijk op de gevel. De brandweer van Burgum werd daarop opgeroepen om de luifel uit voorzorg te verwijderen.

Buurtbewoners lieten ter plaatse weten dat de luifel zaterdagavond was geraakt door een bierfiets waarvan de bestuurder de bocht niet helemaal meer goed kon halen. De luifel werd geraakt en de opzittenden zouden later een briefje achtergelaten hebben bij de opticiën. De eigenaar had deze brief nog niet gelezen en had uit voorzorg de brandweer gebeld.

De luifel is in de avond verwijderd door de brandweer waardoor deze niet van de gevel kon vallen.