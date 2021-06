Dode na aanval van stier in Ureterp

ma 28 juni 2021 22.22 uur

URETERP - Een persoon is maandagavond om het leven gekomen door een aanval van een stier. Het gebeurde in een weiland aan de Feart in Ureterp. De stier is later doodschoten in het weiland. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een groot aantal hulpdiensten kwam ter plaatse maar alle hulp mocht niet meer baten. Zo kwam het Mobiel Medisch Team ter plaatse met de helikopter en twee ambulances. De politie zou de stier hebben doodgeschoten.

Zowel de politie als arbeidsinspectie willen het drama dat in Ureterp plaatsvond niet bevestigen. De politie liet weten dat het gaat om een bedrijfsongeval en dat ze er geen uitspraken over doen.

