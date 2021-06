Man rijdt in op auto rivaal (met zijn vriendin erin)

ma 28 juni 2021 21.14 uur

DOEZUM - GRONINGEN (ADP) - Door met zijn auto expres in te rijden op de wagen van een kennis tijdens een wilde rit door Doezum heeft een 22-jarige man uit Grootegast zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan poging tot doodslag.

De wagen van het slachtoffer, met daarin de toenmalige vriendin van de Grootegaster, botste daardoor tegen een boom. De aanklager eist tegen de 22-jarige een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Op de achterbank verstopt

De Grootegaster kwam in maart ter ore dat zijn toenmalige vriendin scharrelde met een vriend uit zijn vriendengroep. Hij zag op 26 maart zijn rivaal bij een tankstation staan en reed daarnaartoe. Om te praten, zei hij tegen de rechter.

De andere man wilde niet praten en reed weg. In zijn auto zat de vriendin van de Grootegaster, ineengedoken op de achterbank. Zij wilde niet door haar toenmalige vriend worden gezien. De auto stopte bij een woning van een kennis. Ook de verdachte parkeerde daar zijn auto.

Razen over smalle wegen met bomenrijen

Met een staaf sloeg hij een autoruit van zijn rivaal aan gort. Die probeerde de klappen op zijn auto tegen te houden en kreeg vervolgens met de staaf een klap op zijn achterhoofd. Het slachtoffer stapte opnieuw in zijn auto en reed, met de vriendin op de achterbank, weg.

De Grootegaster zette de achtervolging in. Beiden reden volgens de officier van justitie op hoge snelheid over smalle wegen met bomenrijen, waar 60 kilometer per uur is toegestaan. De man uit Grootegast zou daarbij meermalen op de auto voor hem zijn gebotst.

Uit de auto getrokken

De rivaal belde ondertussen zijn vader, waarbij hij zijn telefoon op zijn schoot had liggen. De vriendin belde vanaf de achterbank de hulpdiensten. Tijdens de noodoproep werd meermalen op de wagen gebotst. De wagen raakte van de Eesterweg en kwam tegen een boom tot stilstand.

De vrouw werd direct daarop door de verdachte uit de auto gehaald en in zijn auto gezet. "Ik was verrast dat zij in die auto zat. Ze ging vrijwillig met mij mee", zei de man tegen de rechters. Hij reed met haar naar de caravan van zijn oma, om daar tot rust te komen. De bestuurder van de geramde wagen werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Bagatelliseert

Volgens dat slachtoffer verkeerde de vrouw in een shock, toen zij door haar ex-vriend werd meegenomen. De politie startte een zoektocht naar haar. Ondertussen meldde de Grootegaster zich, met de vrouw, op het politiebureau.

De officier van justitie verwijt de man ook poging tot zware mishandeling, vernieling en hinderlijk rijgedrag. De man heeft een baan en hij is gekapt met het vriendengroepje. Hij is inmiddels begonnen met een behandeling bij de verslavingszorg en woont in Groningen onder begeleiding. Dit zijn volgens de officier van justitie omstandigheden die een gunstige uitwerking hebben op de strafeis, ware het niet dat zijn opstelling op de zitting niet wenselijk was. "Hij bagatelliseert te zaak en ziet zichzelf als slachtoffer", aldus de aanklager.

De man is eerder veroordeeld voor onder meer geweldsdelicten. Zijn advocate pleitte voor een lagere straf, omdat een deel van de verwijten volgens haar niet kunnen worden bewezen. De Grootegaster raakt door een celstraf zijn baan kwijt, waardoor hij onevenredig zwaar zou worden gestraft, zei de raadsvrouw tegen de rechters.

De rechtbank doet 12 juli uitspraak.