Elf rijbewijzen ingevorderd van snelle rijders

ma 28 juni 2021 19.54 uur

OOSTERWOLDE - Elf automobilisten moeten het voorlopig doen zonder een rijbewijs op zak. Alle elf werden zondag ingevorderd door de politie. De bestuurders reden namelijk veel te hard over de Molenweg in Oosterwolde. Er geldt aldaar een snelheidsbeperking en daar hadden de bestuurders geen boodschap aan.

De snelheidsbeperking is van kracht omdat er losse steentjes op het wegdek liggen. Dit komt doordat er een nieuwe deklaag is aangebracht. Dit kan gevaar of hinder veroorzaken voor het overige verkeer. De officier van justitie zal zich binnenkort buigen over deze zaken.