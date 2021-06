Werkstraf voor winkeldief met geheugenverlies

ma 28 juni 2021 16.35 uur

LEEUWARDEN - Dat een 45-jarige winkeldief dermate onder invloed was van medicijnen dat hij niet meer wist wat hij deed, daar ging de politierechter maandag niet in mee. De verdachte, woonachtig in Frieschepalen, werd veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur.

Blikje tomatenpuree

De man had begin februari voor bijna 100 euro aan boodschappen niet afgerekend bij de Albert Heijn aan De Marke in Drachten. Maar hij had bij de zelfscan wel een blikje tomatenpuree gescand, 36 producten had hij niet gescand. Vervolgens was hij eerst weer de winkel in gegaan, om vervolgens met een volle kar weg te lopen.

Drie soorten medicijnen

Hij beweerde dat hij drie verschillende soorten medicijnen gebruikt, die als bijwerking onder andere geheugenverlies kunnen hebben. Hij zei dat hij niet expres de boodschappen niet had afgerekend. Toen hij voor het verlaten van de winkel door het personeel werd aangesproken, gaf de verdachte een van de medewerkers een stevige duw.

Geweld gebruikt

Behalve de diefstal had hij zich volgens de officier van justitie ook schuldig gemaakt aan mishandeling. De man werd later in het centrum van Drachten aangehouden. Zowel de rechter als de officier vonden het verhaal van de verdachte ongeloofwaardig. De rechter was er zelfs van overtuigd dat de man de spullen wilde stelen. Dat hij geweld had gebruikt werd hem extra zwaar aangerekend.