Burgumse gewond bij aanrijding met inhalende auto

ma 28 juni 2021 16.00 uur

BURGUM - Een vrouw uit Burgum is maandagmiddag gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een inhalende auto met aanhangwagen. Het ongeval vond omstreeks 13.44 uur plaats op de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum.

De vrouw fietste met haar man door de bocht richting het gemeentehuis. In de bocht haalde een automobilist de fietsers. De man zou deels over het middenstuk gereden zijn. Het slachtoffer werd door de aanhangwagen of loshangend lint geraakt en kwam daarna samen met haar man ten val.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De vrouw raakte gewond aan haar hoofd en is overgebracht naar het ziekenhuis.

