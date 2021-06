Motorrijder in botsing met auto bij Gorredijk

ma 28 juni 2021 15.39 uur

GORREDIJK - Op een rotonde op de N392 bij Gorredijk is maandagmiddag even na drie uur een ongeluk gebeurd. Een motorrijder kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto. De man is gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Zowel de auto als de motor liepen bij het ongeval weinig schade op. Het overige verkeer had weinig last van de afhandeling van het ongeval.

