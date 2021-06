Oplichting via 'gelijk oversteken service'

ma 28 juni 2021 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (29) die als 'geldezel’ zijn bankrekening beschikbaar heeft gesteld voor Marktplaatsoplichters, is maandag door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot een werkstraf van 25 uur, plus 25 uur voorwaardelijk.

'Gelijk oversteken service’

De Drachtster is betrokken geweest bij in elk geval zes oplichtingszaken. Mensen die spullen bestelden via Marktplaats en dachten dat ze geld overmaakten op een zogenoemde 'gelijk oversteken service’, werden in werkelijkheid om de tuin geleid. Het bedrag kwam terecht op de bankrekening van de verdachte en de spullen werden nooit geleverd.

Snel geld verdienen

De Drachtster zei dat hij via Snapchat in aanraking was gekomen met een persoon uit Den Haag die hem had voorgespiegeld dat hij snel geld kon verdienen als hij zijn bankpas met pincode af zou staan.

“Het was dom van mij”

Hij had pas door dat er iets niet klopte toen een week later zijn pas geblokkeerd werd. “Het was dom van mij”, zei hij tegen rechter Vlietstra. Hij zou een bepaald bedrag krijgen. Omdat hij geld nodig had, had hij het risico genomen. Uiteindelijk heeft hij niks gekregen.

“Grootste boeven blijven buiten schot”

Officier van justitie Jaron van Boven had zijn twijfels. Van Boven had het gevoel dat de Drachtster niet helemaal openheid van zaken gaf. “De grootste boeven blijven zo buiten schot”, aldus de officier. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier.