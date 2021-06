Bewoner gewond bij woningbrand

ma 28 juni 2021 15.02 uur

BOELENSLAAN - De brandweer moest maandagmiddag even na half drie in actie komen voor een woningbrand in Boelenslaan. Aan de Pieter Jellesstrjitte zou brand zijn ontstaan in de keuken. De ter plaatse gesnelde brandweer had de brand snel onder controle.

In eerste instantie werd er middel brand gegeven, waardoor er ook een tweede blusvoertuig ter plaatse moest komen. De inzet daarvan bleek niet meer nodig. Wel kwam er een ambulance ter plaatse om de bewoner te onderzoeken. Hij liep vermoedelijk brandwonden op.

