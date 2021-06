Drachtster vliegt met auto over de kop

ma 28 juni 2021 00.00 uur

OUDEGA - Een 23-jarige automobilist uit Drachten is zondagavond van de weg geraakt op It West in Oudega. De bestuurder ramde een hek en kwam op de zij met zijn voertuig tot stilstand. Het betrof een eenzijdig ongeval waarbij ook nog een kastje omver werd gereden.

De bestuurder was onder invloed, zo bleek uit een drugstest. De man is meegenomen door de politie naar het bureau. Een berger heeft het voertuig afgevoerd.

